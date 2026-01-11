Pontecorvo al via il piano di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane

Si tratta di interventi che valgono ben 500.000 euro. Parla l’ex Assessore Armando Satini. Via Libera al piano di manutenzione straordinaria delle strade urbane ed extraurbane del Comune di Pontecorvo. Un intervento complessivo da 500.000 euro che punta a migliorare la sicurezza della viabilità e la qualità delle infrastrutture cittadine. Il progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera numero 215 del 29 dicembre del 2025 e successivamente formalizzato con apposita determina dell’area tecnica riguarda numerose arterie del territorio comunale. A intervenire sulla vicenda è l’ex Assessore alla viabilità, oggi Consigliere Comunale di minoranza Armando Satini, che ha voluto sottolineare come il piano ora in fase di attuazione sia frutto del lavoro svolto durante il suo mandato amministrativo. Accolgo con soddisfazione l’approvazione della determina che dà seguita a un piano sulla viabilità che ho elaborato e seguito direttamente nel periodo in cui ho ricoperto il ruolo di Assessore. È positivo che un progetto nato da un lavoro serio e approfondito venga oggi portato avanti e condotto a compimento nell’interesse della comunità, ha affermato il Consigliere Satini. Sono particolarmente felice che al di là delle appartenenze politiche sia prevalso il buon senso, soprattutto l’interesse generale della città, consentendo di dare continuità a un intervento strategico per il territorio che in questo senso assume un valore significativo, anche di fatto con il progetto che si è stato approvato in via preliminare dall’Aggiunta Comunale con deliberazione numero 215 del 29 dicembre 2025, un atto che di fatto avalla e riconosce il lavoro programmatorio svolto nel periodo in cui ero Assessore.

