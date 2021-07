Pontecorvo, al via i lavori scuola Bernadotte

Rifacimento e messa in sicurezza del terrazzo-tetto della scuola Media Bernadotte: al via i lavori.

L’opera programma dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Anselmo Rotondo, in continuità tra gli assessori Armando Satini e Annagrazia Longo, per un importo totale di 61 mila euro è partita in questi giorni e ad eseguirla sarà la ditta Rosati srl di Pontecorvo.

In particolare l’intervento prevede la rimozione del cosiddetto tessuto non tessuto e la breccia che da oltre 20 anni non veniva sostituita, verrà installata, inoltre, una struttura in ferro certificato con pannelli di lamiera anticondensa. Verranno rifatti i lucernai che fanno luce alla palestra e le grondaie per far defluire l’acqua piovana in maniera regolare. Oltre a tutti i lavori di muratura.

“Già da tempo avevamo recepito le istanze della dirigenza scolastica relative alle infiltrazioni d’acqua piovana dal tetto-terrazzo. Una problematica che abbiamo affrontato con la massima celerità assieme all’assessore alla Pubblica istruzioni Annagrazia Longo. Oggi possiamo dire che a settembre i ragazzi rientreranno a scuola senza temere le piogge.”, ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo.“Si tratta – ha aggiunto l’assessore Annagrazia Longo – di un intervento molto atteso che coniuga sicurezza strutturale è vivibilità dell’istituto. Su quest’opera che verrà eseguita dalla ditta Rosati, mi piace ricordare un piccolo aneddoto di famiglia. Fu mio padre 24 anni, da vice sindaco del comune di Pontecorvo, a far realizzare l’intervento di messa in sicurezza sul terrazzo. Sono passati tanti anni, spero ne passino almeno altri 24 prima di un nuovo intervento. Detto ciò massima è l’attenzione che abbiamo alle strutture scolastiche, con la speranza che a settembre si torni alla presenza piena tra i banchi”.

Comunicato stampa

