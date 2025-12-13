Pontecorvo, al via i lavori per il nuovo centro polifunzionale: investimento da 740 mila euro

PONTECORVO – Partiranno nella giornata di lunedì i lavori per la realizzazione del nuovo centro polifunzionale comunale. Un intervento strategico per la città, dal valore complessivo di circa 740 mila euro, finalizzato alla riqualificazione urbana e alla restituzione alla comunità di uno spazio moderno, accessibile e multifunzionale.

Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Narducci, che ha illustrato i dettagli dell’opera, resa possibile grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del programma di intervento per la riqualificazione delle aree urbane degradate. L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio comunale esistente e la rivitalizzazione, soprattutto in termini sociali, di una delle zone storiche della città.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica prevede la costruzione di una struttura di circa 225 metri quadrati, concepita come centro sociale polifunzionale. All’interno troveranno spazio una sala comune destinata a incontri, eventi e iniziative collettive, una sala per attività musicali, un ambiente dedicato alle attività grafiche e multimediali, oltre ai necessari locali di servizio.

Grande attenzione è stata riservata al tema dell’accessibilità: l’edificio sarà completamente fruibile anche da persone con disabilità, grazie a percorsi e ambienti progettati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

L’accesso principale al centro avverrà dalla villa comunale, attraverso una passerella che collegherà la nuova struttura agli spazi verdi già esistenti, favorendo l’integrazione tra il complesso edilizio e l’area circostante.

Il nuovo centro polifunzionale sorgerà infatti nell’area dei giardini pubblici di Civita, considerata il cuore storico e sociale di Pontecorvo, rafforzandone il ruolo di punto di aggregazione e di riferimento per la vita culturale e associativa della città.

Un’opera che punta a coniugare riqualificazione urbana, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, offrendo alla comunità uno spazio pensato per rispondere alle diverse esigenze di cittadini e associazioni.

