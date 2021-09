Pontecorvo, aggredisce i Carabinieri: bloccato e arrestato 18enne del luogo

Nella decorsa notte in San Giorgio a Liri, i militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo, unitamente al personale della locale Stazione, traevano in arresto nella flagranza di reato un 18enne del luogo (già censito per reati contro il patrimonio e la persona), perché responsabile di “Resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. Nello specifico, dopo una segnalazione alla Centrale Operativa della Compagnia, circa una lite tra il ragazzo ed il fratello 27enne, gli operanti giungevano sul posto, nel tentativo di identificare i presenti venivano fatti oggetto di aggressione da parte del prevenuto in evidente stato di alterazione psico-fisica, il quale veniva bloccato e tratto in arresto. Nella circostanza, i militari, rinvenivano e sequestravano una tanica di liquido infiammabile con la quale il predetto minacciava il fratello. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva processato con rito direttissimo. Il personale operante aggredito, veniva visitato e refertato dagli operatori sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Cassino.

comunicato stampa – foto archivio