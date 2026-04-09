Pontecorvo accende la sfida: Rotondo scopre la squadra e lancia la corsa al tris

Pontecorvo entra nel vivo della campagna elettorale e lo fa con la prima mossa ufficiale del sindaco uscente, Anselmo Rotondo, che rompe gli indugi e presenta la sua squadra. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 20, con l’inaugurazione del comitato elettorale in via Santa Maria di Porta: un momento chiave che segna l’avvio della corsa verso le urne. Rotondo, deciso a giocarsi il tutto per tutto, punta al tris amministrativo e rilancia la sfida chiedendo ai cittadini un voto di continuità. Sul tavolo mette i risultati raggiunti negli ultimi anni: dai circa 30 milioni di euro in opere pubbliche al rafforzamento del settore sociale, fino a una gestione dei conti definita solida e in ordine. Un bilancio che l’attuale primo cittadino rivendica come base concreta per chiedere fiducia per altri cinque anni.

La squadra che verrà presentata sabato sarà un mix tra esperienza e novità: ben nove gli amministratori uscenti, già eletti nella tornata del 2020, affiancati da nuovi ingressi pronti a dare slancio al progetto. In totale saranno 16 i candidati consiglieri, oltre al sindaco, chiamati a rappresentare la proposta elettorale davanti alla città.

Ma la partita si preannuncia tutt’altro che semplice. A contendere la fascia tricolore a Rotondo ci saranno Giacinto Carbone, recentemente sostenuto anche dal Partito Democratico, e Giuliano Di Prete, che può contare su pezzi dell’opposizione. Uno scenario che lascia presagire una competizione serrata, giocata voto su voto.

Pontecorvo si prepara dunque a una campagna elettorale intensa e combattuta, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza. E il primo atto, con la presentazione della squadra di Rotondo, è pronto a dare ufficialmente il via alla sfida.