Pontecorvo accende il Natale: luminarie, eventi e un appello a sostenere il commercio locale

Di Augusto D’Ambrogio.

Con l’accensione ufficiale delle luminarie natalizie, Pontecorvo entra nel vivo delle festività e si prepara a vivere settimane di eventi, luci e animazione nel segno della tradizione e della valorizzazione del territorio. Un momento di festa che il sindaco Anselmo Rotondo ha voluto trasformare anche in un’occasione per lanciare un messaggio forte e chiaro alla comunità: sostenere il commercio di prossimità significa difendere l’economia locale.

«A Pontecorvo si accende il Natale – ha dichiarato il primo cittadino – grazie all’impegno di tutta l’amministrazione comunale e in particolare del delegato agli eventi, Massimo Santamaria, che ringrazio per il lavoro svolto. È stato realizzato un ricco cartellone di iniziative che dà ufficialmente il via alle festività natalizie».

Il centro cittadino, per l’occasione, si è trasformato in un suggestivo percorso di luci, colori e alberi addobbati, con installazioni natalizie capaci di unire idealmente i diversi punti della città. A rendere ancora più viva l’atmosfera sono i mercatini di Natale, gli stand di artigianato e gli itinerari enogastronomici dedicati ai prodotti tipici del territorio, pensati per far riscoprire ai cittadini le eccellenze locali.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, con l’avvio contestuale degli eventi dedicati ai bambini, per un Natale che guarda alle famiglie e alla socialità. «Abbiamo acceso le luminarie che renderanno ancora più suggestiva la nostra città nelle prossime settimane», ha aggiunto Rotondo.

Accanto alla dimensione festiva, però, il sindaco ha voluto porre l’accento su un tema centrale per il futuro di Pontecorvo: la tutela del tessuto economico locale. «Rivolgo a tutti voi, cari concittadini, un invito a sostenere i commercianti locali con i nostri acquisti, oggi e durante tutto l’anno, scegliendo gli esercizi della nostra città», ha affermato.

Un appello che richiama la necessità di difendere le attività di vicinato, vero cuore pulsante della comunità, soprattutto in un periodo come quello natalizio che da sempre rappresenta un momento cruciale per l’economia. Un messaggio che intreccia festa e responsabilità civica, con l’obiettivo di mantenere vivo il tessuto sociale ed economico di Pontecorvo.

