Pontecorvo abbassa la Tari fino al 14%: bollette più leggere per le famiglie, ecco perché è stato possibile

Pontecorvo – Una buona notizia per le famiglie di Pontecorvo: il Consiglio comunale ha approvato una riduzione della Tari per le utenze domestiche che varia dal 5% al 14%, alleggerendo il peso della tassa sui rifiuti in un periodo ancora segnato dall’aumento del costo della vita.

Secondo quanto illustrato dall’Amministrazione comunale, il risultato è stato raggiunto grazie all’intensa attività di contrasto all’evasione tributaria e al recupero delle somme non versate. Un lavoro svolto in collaborazione con gli uffici comunali, la società incaricata della riscossione e gli altri enti coinvolti, che ha consentito di recuperare risorse da destinare alla riduzione delle tariffe.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di premiare i cittadini che rispettano regolarmente i propri obblighi fiscali, redistribuendo le somme recuperate e garantendo un sistema più equo. Nonostante l’aumento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti registrato a livello provinciale, il Comune è riuscito a contenere la pressione fiscale sulle famiglie.

Il sindaco Anselmo Rotondo ha sottolineato come il recupero dell’evasione rappresenti un principio di giustizia fiscale: chi paga regolarmente non deve sostenere anche il peso di chi non rispetta le regole. L’Amministrazione ha inoltre annunciato un ulteriore intervento a favore delle famiglie con maggiori difficoltà economiche, attraverso un bonus Tari destinato ai nuclei con Isee più basso.

Una misura che punta a coniugare rigore nella gestione delle risorse e sostegno concreto ai cittadini, con l’obiettivo di rendere il sistema tributario più equo e sostenibile.