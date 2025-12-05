Pontecorvo, a un passo dall’acquisto dell’ortopantomografo per la Casa della Salute: manca poco al traguardo

La comunità di Pontecorvo è vicina a tagliare un traguardo significativo per il potenziamento dei servizi sanitari locali. Dopo mesi di iniziative, donazioni e una forte mobilitazione civica, la raccolta fondi per l’acquisto dell’ortopantomografo destinato alla Casa della Salute sta per concludersi con esito positivo.

Si tratta di uno strumento fondamentale per la diagnostica odontoiatrica e maxillo-facciale, capace di migliorare la qualità e la rapidità delle prestazioni erogate sul territorio. La sua introduzione rappresenta un passo decisivo nell’ambito del più ampio progetto di rafforzamento della Casa della Salute, un percorso portato avanti sin dal primo insediamento dall’assessore alla Sanità Gianluca Narducci insieme al sindaco Anselmo Rotondo.

Negli ultimi anni, infatti, l’impegno dell’amministrazione ha permesso l’attivazione di nuovi servizi, il miglioramento di quelli esistenti e un generale potenziamento della struttura sanitaria cittadina. Un processo di crescita che trova oggi una nuova conferma proprio nei progressi della raccolta fondi, come annunciato dallo stesso assessore Narducci.

«Dopo un anno di lavoro — ha dichiarato — siamo ormai prossimi al raggiungimento dell’obiettivo di spesa, grazie anche al contributo sostanziale arrivato in questi giorni dal Comune di Pontecorvo. Restano da raccogliere circa poche migliaia di euro, che confidiamo di ottenere attraverso i salvadanai posizionati nelle attività commerciali della città, dove chiunque potrà donare liberamente».

Il traguardo, ormai a un soffio, testimonia ancora una volta la capacità della comunità pontecorvese di rispondere compatta alle sfide sociali e sanitarie, sostenendo in prima persona interventi concreti e di lungo respiro.

La consegna dell’ortopantomografo, una volta completata la raccolta, rappresenterà un ulteriore investimento sulla salute dei cittadini e un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione dei servizi pubblici del territorio.

