Pontecorvo – 55enne arrestato per violazione degli obblighi della detenzione domiciliare

Nella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Pontecorvo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione provvisoria dell’espiazione della pena detentiva presso il domicilio, con conseguente carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino (FR), nei confronti di una 55enne residente a Pontecorvo, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti penali contro la persona ed il patrimonio. Il provvedimento di aggravamento, concordato dall’Autorità Giudiziaria a seguito della richiesta avanzata. dalla locale Stazione Carabinieri, è scaturito dalle reiterate violazioni delle prescrizioni imposte durante il periodo di detenzione domiciliare. La persona arrestata, espletate le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

foto archivio