Pontecorvo, 50enne viola più volte la sorveglianza speciale: scatta la detenzione domiciliare definitiva

CARABINIERI AUTO
Nei giorni scorsi, personale della Stazione Carabinieri di Pontecorvo (FR), hanno eseguito un provvedimento di “esecuzione di pena detentiva definitiva – in regime di detenzione domiciliare”, emesso dal Tribunale di Cassino (FR), nei confronti di un 50enne del luogo e già noto alle FF.PP. per reiterate violazioni alle prescrizioni impostegli ed accertate dai militari operanti, durante il periodo della misura di prevenzione personale della “Sorveglianza Speciale a cui era sottoposto.I militari operanti, una volta rintracciato l’uomo, provvedevano alla notifica del provvedimento e, ad espletate formalità di rito, veniva tratto in arresto e tradotto presso la sua abitazione ove, così come disposto dall’A.G. mandante, sconterà la pena detentiva di anni 1 (uno), mesi 5 (cinque) e giorni 29 (ventinove).
