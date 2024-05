Pontecorvo – 50enne arrestata, dovrà scontare una pena di anni uno e mesi sei di reclusione

Una 50enne residente a Pontecorvo e già nota alle Forze dell’Ordine, é stata tratta in arresto dai Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, in ottemperanza ad un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’espiazione di pena definitiva in regime di detenzione domiciliare.L’ordinanza trae origine da una violazione commessa nel territorio di Pontecorvo nell’anno 2016 per “violazione di domicilio” (art. 614 c p.) e, dopo le formalità di rito, la donna è stata condotta presso la sua abitazione ove dovrà scontare la pena di anni uno (1) e mesi sei (6) di reclusione.

Correlati