Pontecorvo, 450 mila euro per la sicurezza della scuola San Tommaso

Un finanziamento di circa 450 mila euro, proveniente da fondi regionali, è stato destinato alla scuola secondaria di primo grado San Tommaso a Pontecorvo. Una notizia di particolare rilievo per la comunità locale, che consentirà di realizzare interventi mirati di messa in sicurezza dell’edificio, rafforzando la tutela degli studenti e del personale scolastico.

A commentare l’importante risultato è stata l’assessore alla Pubblica Istruzione, Anna grazia Longo, che ha sottolineato come il finanziamento sia «il frutto di un lavoro costante e discreto portato avanti dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con i tecnici del Comune».

«Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato l’assessore – una soddisfazione condivisa con il sindaco e con i colleghi di maggioranza, per un traguardo che testimonia l’impegno concreto dell’amministrazione guidata dal sindaco Rotondo a favore della sicurezza e della qualità dell’offerta educativa».

Secondo Longo, determinante è stato il contributo degli uffici comunali e dell’architetto Farletti, che con professionalità e dedizione hanno seguito tutte le fasi tecniche e amministrative necessarie per l’ottenimento del finanziamento regionale.

La scuola San Tommaso, storicamente punto di riferimento per l’istruzione secondaria sul territorio, beneficerà ora di interventi strutturali finalizzati a migliorarne la sicurezza e la fruibilità degli spazi, rendendo l’edificio sempre più accogliente e funzionale per studenti e docenti.

L’amministrazione comunale ha inoltre ricordato come l’istituto sia stato già interessato, nelle scorse settimane, da ulteriori lavori significativi, inseriti in un più ampio percorso di attenzione e investimento sull’edilizia scolastica.

Un passo importante, dunque, verso una scuola più sicura e moderna, al centro delle priorità dell’ente comunale.

Correlati