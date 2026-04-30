Pontecorvo, 33enne scomparso: scattano ricerche disperate

Un tranquillo pomeriggio si è trasformato in un incubo per una famiglia di Pontecorvo, dove da diverse ore non si hanno più notizie di un giovane di 33 anni, scomparso nelle campagne della frazione di Ravano.

L’allarme è stato lanciato dai genitori quando il ragazzo, uscito di casa nel pomeriggio, non ha fatto ritorno secondo i tempi previsti. A destare immediata preoccupazione è stato soprattutto il telefono cellulare rimasto muto: le ripetute chiamate dei familiari non hanno ricevuto risposta, spingendo così alla richiesta urgente di intervento da parte delle forze dell’ordine.

Le operazioni di ricerca sono partite tempestivamente e si stanno concentrando tra la fitta vegetazione e le vaste aree rurali della zona. Sul campo operano senza sosta i Carabinieri della compagnia locale e i Vigili del Fuoco, impegnati in una perlustrazione serrata del territorio.

Per aumentare le possibilità di ritrovamento prima del calare della notte, è stato impiegato anche un elicottero, che sorvola senza sosta l’area di Ravano per individuare eventuali tracce del trentatreenne.

Al momento nessuna pista viene esclusa, mentre cresce l’ansia tra familiari, amici e cittadini. L’intera comunità segue con apprensione l’evolversi della situazione, confidando nel lavoro dei soccorritori, impegnati contro il tempo.

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