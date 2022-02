Pontecorvo, 3 mln di euro per lavori Casa della Salute

Tre milioni di euro di lavori alla Casa della Salute di Pontecorvo per riconvertirla ad Ospedale di Comunità. L’annuncio è del sindaco Anselmo Rotondo e dell’assessore alla Sanità, Gianluca Narducci.

L’importo deliberato dall’Asl di Frosinone, è la prima tranche di fondi di un totale di 5 milioni di euro, verrà attualizzato per ammodernare e rendere più sicura la struttura sanitaria ex ospedale Del Prete, ora Casa della Salute.

“Si tratta di un importante punto di partenza per offrire più servizi ai cittadini in un momento, post pandemia che rappresenta, la ripartenza a tutti i livelli. Oggi i cittadini di Pontecorvo e del comprensorio possono usufruire di servizi dislocati nella Casa della Salute, con i progetti collegati al Pnrr elaborati dall’Asl in collaborazione con i rappresentanti del territorio, la gamma dei servizi offerti sarà ulteriormente allargata, perchè Pontecorvo oltre ad avere l’ospedale di Comunità avrà anche la Casa di Comunità: più medici e servizi h24. Ringraziamo la direttrice generale dell’Asl di Frosinone, Pierpaola D’Alessandro, per la grande opportunità fornita ai territori, unitamente alla dottoressa Angela Gabriele e al dottor Giuseppe Tronci”.

Lo comunicano in una nota congiunta il sindaco Rotondo e l’assessore alla Sanità Narducci.

COMUNICATO STAMPA

