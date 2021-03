Pompeo (UPI Lazio): dal governo norme e risorse per gli enti locali nel “DL SOSTEGNI”

L’entrata in vigore del provvedimento ‘Dl Sostegni’ in Gazzetta Ufficiale dedica un capitolo alle misure per Comuni, Province e Regioni.

Per gli enti locali e territoriali è previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro nel 2021. Si tratta di importanti interventi finanziari, con una serie di proroghe accordate per scadenze su alcuni adempimenti amministrativi: ad iniziare dal rinvio dei bilanci preventivi, ristoro tassa di soggiorno, trasporto pubblico locale, tariffe Tari.

“Come Province – dichiara il presidente di Upi Lazio, Antonio Pompeo – apprezziamo l’impegno del Governo nell’adottare misure urgenti per far fronte all’emergenza COVID-19 e chiediamo che si ponga attenzione anche agli aspetti istituzionali ed organizzativi dei nostri enti. L’incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra l’Upi e il Ministro Brunetta segna una svolta importante per le Province. Il Ministro ha sottolineato l’esigenza di arricchire la pubblica amministrazione con figure giovani altamente qualificate nei settori chiave. C’è bisogno di un confronto e di un lavoro di squadra – conclude Pompeo – fra tutte le istituzioni della Repubblica per servire al meglio il Paese”.

COMUNICATO STAMPA