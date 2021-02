Pompeo (UPI): “Con il ministro Boccia un lavoro di squadra nel momento più difficile”

Una lettera di sincero apprezzamento e grande stima quella che l’onorevole Francesco Boccia, ministro uscente per gli Affari regionali e le Autonomie, ha inviato ai presidenti delle Province, ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto soprattutto in questi mesi di emergenza sanitaria, partecipando a numerosi tavoli e cabine di regia.

Parole di elogio e di affetto nei confronti degli amministratori alle quali il presidente di Upi Lazio e della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, risponde ringraziando a sua volta il ministro per il costante supporto nell’azione di valorizzazione delle Province.

“Ringrazio l’onorevole Francesco Boccia, – ha sottolineato Pompeo – con il quale ho avuto il piacere di lavorare costantemente nella Conferenza unificata, per le parole di sentito apprezzamento nei confronti dei presidenti delle Province e per la lunga e proficua sinergia messa in campo in numerosi tavoli tecnici e riunioni operative, soprattutto in questo anno di grande difficoltà per il nostro Paese e di intenso impegno amministrativo per gli enti locali. Non posso non sottolineare il rapporto di stima e collaborazione che con il ministro abbiamo avuto sempre nell’interesse esclusivo dei territori. L’auspicio è che anche il suo successore, nella persona dell’onorevole Gelmini, prosegua nel solco già tracciato, sostenga l’impegno e l’azione costanti delle Province, che sempre di più si confermano enti di prossimità e raccordo tra le Amministrazioni locali e il Governo centrale. Il nostro lavoro continuerà ad essere improntato sulla massima collaborazione nell’ottica della giusta rappresentanza dei territori e delle comunità, alle cui esigenze diamo quotidianamente voce nel dialogo con Regioni e Governo centrale”.

