Pompeo: “Un Natale così triste non si vedeva da anni”

L’ex primo cittadino: “Ferentino è una città che si sta spegnendo di giorno in giorno. C’è bisogno di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale’

“Le ultime manifestazioni natalizie sono la testimonianza del clima che ormai si vive in città da otto mesi a questa parte. Una città apparsa abbandonata, deserta e disorganizzata perfino agli occhi dei turisti che in occasione di queste festività hanno visitato il nostro centro”.

E’ quanto dichiara il consigliere comunale di minoranza, l’ex sindaco Antonio Pompeo che aggiunge: “Neanche durante il covid c’era tanta tristezza, in quanto attraverso modalità innovative e apprezzate anche fuori città, tanto da richiamare l’attenzione degli organi di informazione nazionale, siamo riusciti ad organizzare iniziative per coinvolgere la nostra comunità e quelle di altre città, creando la tipica atmosfera natalizia e alleggerendo le preoccupazioni del momento”.

Pompeo descrive la situazione che si è vissuta: “Dalle luminarie e addobbi a dir poco inesistenti per arrivare alle pochissime manifestazioni, organizzate tra l’altro dalle scuole e dalle associazioni cittadine che hanno dovuto oltretutto subire l’indifferenza e la scarsa organizzazione dell’attuale amministrazione comunale, che non è stata in grado di fornire neanche un contributo di carattere logistico. E per finire neanche un’iniziativa per sostenere il commercio cittadino”.

“Incomprensibile la scelta di non continuare a puntare sulle luminarie che negli ultimi anni hanno trovato riscontri positivi da parte della cittadinanza e soprattutto richiamato l’attenzione di tanti cittadini provenienti da altri centri, che durante il periodo festivo hanno riempito le strade della nostra città”.

“Tutto questo non trova giustificazione – dice il consigliere – nella continua “cantilena” da parte degli amministratori sulla mancanza di risorse, in quanto basta leggere gli atti e vedere che per le luminarie installate in questo Natale sono stati spesi 60.000,00 e per le manifestazioni svolte sino ad oggi sono stati impegnate risorse per oltre 180.000,00. E’ allora è arrivato il momento che il Sindaco Fiorletta e la sua amministrazione la finiscano di lamentarsi e di guardare al passato e si adoperino piuttosto per un cambio di passo e un’azione politica e amministrativa all’altezza di una città come la nostra, il cui processo di valorizzazione e promozione turistica passa anche attraverso il decoro, i servizi, le iniziative e il commercio”.

Infine, conclude Pompeo: “E’ forse il caso di rivedere alcune cose a partire proprio dalle ultime decisioni assunte in sede di bilancio dalla maggioranza che stanno fortemente penalizzando e paralizzando la nostra città. In particolare i provvedimenti relativi all’aumento delle strisce blu e al pagamento dell’occupazione del suolo pubblico, i cui effetti negativi si stanno già vedendo, e per i quali noi consiglieri di minoranza avevamo proposto misure alternative a sostegno del commercio e dei cittadini, respinte però dal Sindaco Fiorletta e la sua amministrazione”.

COMUNICATO STAMPA