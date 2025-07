POMPEO: “IL PD IN PROVINCIA DI FROSINONE DEVE RECUPERARE IDENTITA’ E RIPRENDERSI IL DIRITTO DI PAROLA”

Ma il Pd in provincia di Frosinone ha ancora il diritto di parola? E’ ciò che in questi giorni ci chiedono molti dei nostri elettori alla luce di quello che sta avvenendo nella nostra provincia. Non possiamo negare che effettivamente non solo siamo del tutto assenti dal dibattito politico sulle tante tematiche importanti che riguardano il territorio ma effettivamente stiamo dando l’impressione di aver perso il diritto di poter intervenire. E la cosa più grave che la causa di tutto ciò è tutta interna al nostro partito, in quanto il confronto congressuale lo abbiamo reso talmente totalizzante ed assorbente tanto da perdere di vista i veri avversari. E tutto questo mentre la destra continua indisturbata la sua corsa politica, rivendicando risultati che non le appartengono e oltraggiando al contempo il lavoro che negli anni passati il centrosinistra ha messo in campo nel governo del territorio, davanti al nostro imbarazzante silenzio dovuto forse alle troppe promiscuità presenti negli assetti degli enti.

E allora mettiamo da parte anche gli errori che ciascuno di noi ha commesso in passato, perché è arrivato il momento che ci si dedichi meno alla ricerca di responsabilità e più alla ricerca di quel senso di responsabilità che ci possa davvero rimettere al centro del dibattito politico e prepararci alle sfide future. Ripartiamo da quanto accaduto a Ceccano, un modello da tutti noi esaltato in campagna elettorale, che ha funzionato, ha vinto e che non può esaurire i suoi effetti all’interno delle mura della città fraterna.

C’è bisogno di tornare a fare il Partito Democratico, attraverso il recupero di una identità specifica, come peraltro è nelle corde della segretaria Elly Schlein.

Antonio Pompeo Resp. Regionale Energia Popolare