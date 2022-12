Pompeo a colloquio con Bonaccini: “Sosterrò il suo progetto con lui e Nardella il Pd che ho sempre sognato”

Antonio Pompeo ieri ha incontrato a Roma, nella sede della Regione Emilia Romagna di via Barberini, il presidente emiliano Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico.

In un clima estremamente colloquiale, Pompeo e Bonaccini hanno esaminato la situazione politica nazionale e regionale, trovando totale sintesi sul percorso che il Pd deve intraprendere nei prossimi mesi, anche alla luce delle importanti tappe elettorali in programma. Hanno ripercorso l’impegno condiviso in Upi all’interno della Conferenza unificata con il presidente Michele De Pascale e dedicato diversi passaggi all’attività amministrativa portata avanti nei due mandati dal presidente della Provincia di Frosinone, un modello di gestione che lo stesso Bonaccini ha detto di avere molto apprezzato.

Pompeo, da parte sua, ha illustrato al presidente emiliano il quadro politico attuale del territorio provinciale confermando il proprio sostegno al progetto di Bonaccini nella sua corsa alla segreteria.

“Finalmente inizia a prendere forma quel Pd che ho sempre sognato: – ha detto Pompeo, postando la foto con Bonaccini subito dopo il loro incontro – un partito che cresca nelle comunità locali, che prenda forza dagli amministratori, primi e veri interpreti dei reali bisogni dei cittadini. Le battaglie ideologiche devono essere affiancate da azioni efficaci sui temi concreti e sui problemi del Paese. Per questo ho deciso di appoggiare Stefano e il suo progetto. Insieme a lui c’è anche un altro carissimo amico, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Con Stefano e Dario il sogno di dare forza ai territori adesso è davvero possibile!”.

COMUNICATO STAMPA