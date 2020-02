Polveri sottili, Ciacciarelli (Lega): “Silenzio assordante da parte della ASL”

“L’Associazione Medici di famiglia per l’ambiente di Frosinone e provincia ha scritto un mese fa alla Asl di Frosinone per sapere che cosa sta facendo la Asl stessa, ente regionale, per tutelare i cittadini di Frosinone dal grave inquinamento da polveri sottili che affligge la località.

La questione verte in particolare sui rilevamenti delle moderne centraline ambientali Ancler che l’Associazione Medici, in ammirevole accordo con il Comune di Frosinone, ha posto vicino alcune scuole del capoluogo, che hanno recentemente registrato livelli molto alti di pericolose polveri sottili.

La Asl non si è nemmeno degnata di rispondere come invece era suo preciso dovere, tanto che l’Associazione Medici pochi giorni fa ha dovuto fare un sollecito, come se la Asl stesse facendo un favore a effettuare quello che è semplicemente il suo compito, e per cui i cittadini le versano fior di tasse.

Così la sanità targata Zingaretti tratta i cittadini della provincia di Frosinone: sudditi buoni solo per mettergli le mani nelle tasche, infatti ricordiamoci sempre che Zingaretti ha messo nel Lazio le tasse più alte d’Italia.

Però poi, quando il cittadino ha un problema, e della massima serietà come quello sulla tutela della sua salute in relazione ai problemi dell’ambiente, il governo regionale gli volta le spalle.

Se non fosse stato per la meritoria opera dei Medici di famiglia per l’ambiente, che affrontano scientificamente e qualificatamente il problema da anni, la provincia di Frosinone sarebbe oggi nell’oblio più assoluto oppure nell’approssimazione più squalificante su tale serissima tematica.

Ma è mai possibile che sia una associazione scientifica a fare volontariamente quello che la Regione è pagata per fare con il denaro che preleva voracemente dalle tasche dei contribuenti?

Lo zelo del governo del Lazio esiste solo per prendere i soldi delle tasse, mai per aiutare il popolo.

Come consigliere regionale metto tutte le mie energie a fianco dei concittadini per affrontare e risolvere questi gravi problemi, a Frosinone come in ogni località della ciociaria dove le moderne centraline Ancler registreranno criticità.

Rappresento infine il mio personale sconforto per la mancanza di risposta da parte della Asl, ma mi occuperò direttamente di verificare se si tratti di ignavia, di noncuranza, o , speriamo di no, anche di peggio.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA