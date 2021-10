Per preparare le polpette di zucca, per prima cosa occupatevi della zucca (noi abbiamo usato la varietà violina, ma andranno bene anche le altre qualità, come la delica): dividetela a metà 1 e rimuovete la buccia, poi tagliatela a fette di mezzo cm di spessore 2 Dovrete ottenere 500 g di polpa di zucca. Sistemate le fette di zucca su una leccarda foderata con carta forno, condite con un filo d’olio 3 e un pizzico di sale e cuocete in forno statico preriscaldato a 200° per 30 minuti.

Col composto ottenuto formate delle palline di circa 40 g l’una, inserendo al centro qualche cubetto di scamorza affumicata 13. Richiudete la polpetta in modo da sigillare il formaggio all’interno e lavoratela con le mani per darle una forma tonda 14. Proseguite allo stesso modo con tutte le alte, ne otterrete circa 16 con queste dosi. A questo punto portate l’olio per la frittura a una temperatura di 170° (è preferibile misurare con un termometro da cucina), passate ogni polpetta nel pangrattato 15

e immergetela nell’olio a temperatura per un paio di minuti, affinché il formaggio all’interno si sciolga 16. Ricordatevi di friggere poche polpette per volta per evitare che la temperatura dell’olio si abbassi eccessivamente. Quando saranno ben dorate, scolatele su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso 17. Le vostre polpette di zucca sono pronte per essere servite ancora calde e filanti 18!

CONSERVAZIONE

Le polpette di zucca avanzate si possono conservare in frigorifero, in un contenitore ermetico, per massimo 2 giorni. Prima di servirle, potete riscaldarle al forno oppure in microonde. In alternativa, potete congelare le polpette già farcite e impanate per poi friggerle ancora da congelate, dopo averle lasciate brevemente a temperatura ambiente.

CONSIGLIO