Polo Civico accanto ad Abbruzzese (Lega), ancora successo e entusiasmo a Frosinone

Ancora un successo di pubblico per il candidato della Lega alle elezioni europee Mario Abbruzzzese a Frosinone. Polo Civico il movimento fondato da Gianfranco Pizzutelli ha deciso di sostenere il già presidente del consiglio regionale e ha deciso di sancire tale scelta con una grande manifestazione all’hotel Astor. A fare gli onori di casa Debora Patrizi, Coordinatore Cittadino Polo Civico Frosinone, Gianfranco Pizzutelli Presidente Polo civico, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari. “Desidero ringraziare di cuore tutto gli esponenti di Polo Civico – ha detto Mario Abbruzzese – Gianfranco Pizzutelli, Debora Patrizi, Claudio Caparelli e Francesca Campagiorni per l’appoggio e l’impegno dimostrato per l’organizzazione di questo evento. È fondamentale ricordare che l’Europa deve essere vicina alle esigenze dei sindaci, degli amministratori e dei cittadini. Mi impegnerò affinché le vostre istanze siano al centro delle politiche europee e che si lavori per un’Europa in cui ognuno possa sentirsi rappresentato e ascoltato. L’obiettivo è instaurare un legame solidale tra le istanze locali e l’Unione Europea, affinché le politiche comunitarie siano in sintonia con le realtà e le necessità dei singoli territori. Sostenendo la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle comunità locali, “L’Europa dei Territori” mira a costruire un’Europa più vicina alle esigenze delle persone e delle comunità. Grazie ancora per il vostro sostegno e per la fiducia che avete riposto in me”. Ha concluso Abbruzzese.

COMUNICATO STAMPA