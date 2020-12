Polmonite interstiziale da Covid-19: ecco cosa cambia rispetto a quella classica

Polmonite interstiziale: con il coronavirus Sars-CoV-2 abbiamo ormai imparato a conoscere quella che è una delle forme della sua malattia, il Covid-19. Ma la polmonite interstiziale non è una novità: “Da sempre polmoniti interstiziali accompagnano infezioni virali come quella da herpes o da virus influenzale. Esistono anche polmoniti interstiziali da germi o batteri cosiddetti atipici, come la legionella o la clamidia. Ma a causarle possono essere anche agenti tossici, radiazioni, agenti chimici o inalazione di solventi e persino alcuni farmaci, in particolare alcuni antiaritmici”, spiega a Gazzetta Active la dottoressa Federica Poli, pneumologa dell’IRCCS Policlinico San Donato di Milano, dove guida il reparto Covid.

Come si presenta la polmonite interstiziale?

“La polmonite interstiziale è una polmonite che interessa in maniera più diffusa tutto il tessuto polmonare di entrambi i campi polmonari perché va a colpire, oltre agli alveoli, la trama stessa del polmone, l’interstizio appunto, ovvero quello spazio virtuale tra le cellule e il tessuto che le sostiene. Il polmone è formato dagli alveoli, le cellule respiranti in cui si distribuisce l’aria, e in mezzo a queste cellule c’è un tessuto che sostiene tutta questa trama. In questa zona interstiziale passano anche i vasi che portano ossigeno ai tessuti. E qui si manifesta la polmonite interstiziale”.

Qual è la differenza rispetto ad una normale polmonite?

“La classica polmonite lobare o batterica tipica colpisce generalmente una zona del polmone, si localizza, e spesso è monolaterale. La polmonite interstiziale è più diffusa, colpisce a focolari multipli in entrambi i polmoni”.

I sintomi sono gli stessi di una polmonite normale?

“Di solito sì, se si tratta di una polmonite interstiziale da infezione virale o batterica. Consistono in febbre, tosse, stanchezza, affanno, malessere generale, astenia. Ma non sempre si manifestano tutti, soprattutto nel caso del Covid i sintomi non sono sempre così tipici”.

Ci sono anche forme leggere di polmonite interstiziale?

“Assolutamente sì: non tutti i pazienti arrivano in ospedale e non tutti richiedono l’intubazione. Ma nel caso del Covid la percentuale di pazienti che ha un decorso grave è alta. Dipende molto dal paziente: da quanto agente patogeno ha inalato, da quanto contatto ha avuto, da quanto è virulento il virus, da qual è la condizione preesistente del paziente. Ci sono molte variabili”.

Nel caso della polmonite interstiziale un paziente sportivo, non fumatore, che si ammala di Covid-19 è più protetto da un decorso grave?

“Sì, si hanno maggiori riserve. Il virus arriva comunque, ma se un organismo è più sano, tonico, allenato, può reagire meglio, anche se questo non avviene sempre”.

Come si cura la polmonite interstiziale da Covid-19?

“Attualmente si fanno terapie non particolarmente ricche. In alcuni casi si segue una terapia virale con Remdesivir, antivirale già utilizzato per l’Ebola, per cercare di ridurre la carica virale nelle fasi precoci in pazienti che non abbiano ancora sviluppato una insufficienza respiratoria. Con questo farmaco si cerca di ridurre la carica virale. Per tutti i pazienti si usa l’eparina a basso peso molecolare, calibrando i dosaggi in base al quadro clinico, all’età, alla funzione renale, al rischio embolico e alla situazione generale del paziente. Fondamentale è poi il cortisone. Ha il vantaggio di ridurre la cascata infiammatoria e i danni polmonari immediati, impedendo un peggioramento radicale. Purtroppo non è sempre sufficiente: in alcuni casi i pazienti evolvono comunque. A questo si aggiunge una cura antibiotica per evitare le sovrainfezioni, anche perché si è visto che il cortisone è efficace e non provoca immunodepressione significativa nonostante la viremia in fase iniziale”.

Nella prima ondata non usavate il cortisone?

“No, si pensava che riducesse le difese immunitarie e aumentasse la carica virale. Poi le linee guida sono cambiate perché si è notato che è efficace e non immunodeprime. E oggi è fondamentale: è il trattamento che probabilmente ha fatto ridurre la mortalità in maniera sensibile”.

foto e fonte gazzetta.it