Poliziotto travolto e ucciso da un’auto mentre faceva i rilievi in un incidente

Mancavano pochi minuti alla fine del turno per Maurizio, assistente capo coordinatore della polizia stradale di Amaro (Udine), quando un’autovettura, questa mattina all’alba, lo ha travolto, uccidendolo in A23. Aveva ancora in mano la cartellina con i rilievi, appena terminati, per un incidente tra due auto. A 58 anni lascia la moglie ed il figlio venticinquenne. A loro ed ai colleghi di Maurizio, che con lui hanno condiviso per anni i delicati servizi autostradali, sono giunti il cordoglio e la vicinanza del ministro dell’Interno e del capo della Polizia. Il suo sacrificio sarà da esempio per tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni giorno operano per garantire la sicurezza dei cittadini. #essercisempre #inostricaduti

Fonte Polizia di Stato

Correlati