Poliziotto si spara in casa e muore, il tragico gesto forse dopo un litigio con la compagna

Tragedia in un’abitazione della zona di Mirano (Venezia) ieri pomeriggio. Un poliziotto è stato trovato senza vita nella casa in cui risiedeva. L’agente, di circa quarant’anni, lavorava nella Polizia Ferroviaria e abitava nell’appartamento al pianterreno di una palazzina assieme alla giovane compagna. Sembra che la donna fosse presente al momento del gesto. Gli inquilini della palazzina e i vicini hanno riferito di aver sentito alcuni caotici rumori all’interno della casa della coppia. Dopodiché, l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco e successivamente le urla e il forte pianto della donna. A quanto pare l’agente si sarebbe ucciso proprio con un colpo di pistola.Allarmati dallo sparo, ad avvertire le forze dell’ordine sono stati gli stessi vicini d’appartamento.Sul posto sono subito giunte le volanti della polizia seguiti dall’ambulanza e infine dai carabinieri. Una coppia apparentemente come tante altre: qualcuno ogni tanto li vedeva in giardino con i loro amici chiacchierare del più e del meno. Altri però dicono di aver sentito la coppia litigare di tanto in tanto, anche in maniera animata: il gesto tragico potrebbe quindi essere il seguito di un litigio domestico. La vicenda ha sconvolto la zona, il caso, come prassi, è stato segnalato al magistrato di turno. Fonte leggo.it – foto archivio

Correlati