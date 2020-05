Poliziotto entra in commissariato e si spara alla testa

Suicidio choc nel Vicentino. Poliziotto si spara dentro il commissariato di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. L’agente si è ucciso usando la pistola di ordinanza. Aveva 58 anni. Lo riporta il Gazzettino.itIl poliziotto, che oggi non era in servizio, è entrato negli uffici del commissariato poco prima delle 8, ha preso l’arma dall’armadietto e si è sparato alla testa. Immediato il soccorso da parte dei colleghi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. L’agente, in aspettativa per malattia, era entrato a salutare i colleghi.

foto e fonte leggo.it