Polizia Stradale – Esodo 2023, potenziati i servizi e predisposte iniziative per promuovere la cultura della guida sicura

Giunti nel periodo più intenso di traffico veicolare, generato dall’esodo estivo, la Polizia Stradale di Frosinone ha destinato il proprio personale oltreché ai doverosi servizi di vigilanza stradale anche ad iniziative utili a fornire consigli sulla guida sicura e informazioni in tempo reale sulle condizioni di viabilità autostradale e extraurbana.

Sul tratto autostradale di competenza, all’interno dell’area di servizio Casina Est è attivo il Safety point con i poliziotti che daranno i giusti consigli e risposte agli utenti in viaggio sui temi della sicurezza e viabilità stradale con la possibilità di utilizzare desk e sedute composte da un totem multimediale che garantisce assistenza h 24.

All’interno del Safety Point c’è uno spazio dedicato anche ai più piccoli che potranno effettuare giochi che richiamano il tema della sicurezza su strada e comportamento corretto alla guida.

Prosegue la collaborazione tra Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato destinata a sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale promuovendo le corrette azioni per la conduzione di veicoli.

La Polizia Stradale, pronta a continuare la campagna di comunicazione per la sicurezza stradale vigilerà sulla viabilità autostradale e sulle principali arterie della provincia effettuando la giusta prevenzione con controlli e assistenza ad utenti che se sono in viaggio per raggiungere destinazioni lontane sicuramente avranno bisogno ancor di più della nostra attività destinata a prevenire distrazioni alla guida, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, la distanza di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, l’utilizzo di apparati radio-telefonici esclusivamente attraverso i consentiti dispositivi.

Appuntamento per Il prossimo 26 agosto presso la citata area di servizio in occasione del controesodo

Gli operatori della Specialità creeranno uno spazio di interazione per i viaggiatori, ai quali saranno anche distribuiti dei gadget, intrattenendo i più piccoli con momenti di gioco, per coinvolgere le famiglie in momenti di sensibilizzazione sui temi dedicati alla sicurezza stradale: la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo.

Sarà anche possibile simulare la guida in stato di alterazione, indossando degli appositi visori, che simulano la condizione di chi si pone alla guida dopo aver assunto droghe o alcolici.

L’iniziativa, volta a sensibilizzare gli utenti sui comportamenti di guida corretti, prosegue nel solco della continuità delle campagne di comunicazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato.

L’ultima è stata diffusa a luglio ed è stata realizzata per la prima volta con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica: uno spot Tv-Radio che ha come obiettivo quello di far accrescere la consapevolezza, soprattutto nei più giovani, sul tema della sicurezza stradale, mentre nei mesi precedenti sono stati realizzati, spot sulla sicurezza stradale diffusi sui pannelli a messaggio variabile (circa 2000, uno ogni 10 km), alla cui realizzazione hanno preso parte anche operatori di Aspi.

In particolare, per i prossimi week-end il traffico risulterà particolarmente intenso con possibili criticità.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00 .

Nella nostra provincia saranno attentamente monitorate, con servizi di controllo della velocità e sulle condizioni psicofisiche dei conducenti, la SS156 Monte Lepini, la SS214 Ferentino – Sora e la SS 630 in direzione delle località turistiche sia marine che montane.

comunicato stampa – foto archivio