«Desidero esprimere la mia personale solidarietà e quella della Giunta Regionale del Lazio all’agente della Polizia Locale di Roma oggetto di gravi ed inquietanti minacce da parte del detenuto recluso a Rebibbia che aveva contribuito a far arrestare. Episodi come questi impongono che le Istituzioni operino con la massima sinergia per garantire la sicurezza di chi, ogni giorno, lavora per affermare il valore supremo della legalità». Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

