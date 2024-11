Polizia Locale, Regimenti: “Solidarietà e vicinanza agli agenti investiti sulla Tiburtina”

«Desidero esprimere vicinanza e solidarietà agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale investiti ieri mentre erano in servizio sulla via Tiburtina e in particolare al giovane agente di 25 anni in gravi condizioni. Un episodio doloroso che ci ricorda da un lato i rischi che corrono quotidianamente gli agenti in servizio e dall’altro la pericolosità delle strade romane dove il numero dei feriti e delle vittime cresce costantemente. La Polizia locale è un presidio essenziale di sicurezza e legalità che va difeso e tutelato. Ci auguriamo che vengano accertate rapidamente le responsabilità per avere piena giustizia». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

