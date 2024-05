Polizia Locale, Regimenti: “In Consiglio regionale norma per istituire Accademia”

«Oggi nella Prima Commissione “Affari Istituzionali” del Consiglio regionale del Lazio abbiamo compiuto un altro, significativo passo verso l’istituzione dell’Accademia regionale di Polizia con l’approvazione di un subemendamento, a firma della consigliera Roberta Della Casa, che istituisce e regolamenta un’agenzia regionale ad hoc. Mi auguro che nella discussione in Consiglio si possa trovare la più ampia convergenza sul tema, considerando che l’Accademia è attesa dal lontano 2005». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

«È giunto il momento di accrescere la professionalizzazione e valorizzare concretamente il grande lavoro che gli uomini e le donne delle Polizie locali del Lazio portano avanti, spesso anche in condizioni non facili – prosegue la Regimenti – favorendo la preparazione, la crescita e la progressione, l’omogeneità nell’applicazione della normativa vigente, alimentando lo scambio di esperienze e la diffusione di linee interpretative condivise. Vogliamo creare uno spirito unitario nei Corpi di Polizia locale per renderli un’eccellenza della Regione Lazio».

COMUNICATO STAMPA