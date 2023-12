Polizia Locale, Regimenti: “Grazie ad Angeloni per preziosa collaborazione, buon lavoro a De Sclavis”

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al comandante uscente della Polizia locale di Roma Capitale, Ugo Angeloni per il lavoro svolto in questi anni e per la collaborazione avviata con la Regione Lazio che si è concretizzata nell’organizzazione del primo forum regionale sulla sicurezza e in un contributo di idee che è stato prezioso per avviare i lavori del comitato tecnico-consultivo della Polizia locale del Lazio. La sua attenzione ai servizi di prossimità, con la creazione degli sportelli di ascolto, è sicuramente un modello da seguire e implementare in ogni ambito».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Rivolgo al nuovo Comandante della Polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, nella certezza che la sua esperienza sarà un valore aggiunto nella guida del Corpo. L’auspicio è quello di continuare il proficuo dialogo avviato con la Polizia Locale di Roma per creare sinergie preziose per rilanciare il Corpo a livello regionale» ha concluso Regimenti.

COMUNICATO STAMPA