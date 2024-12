POLIZIA LOCALE, REGIMENTI: «CON CORSO REGIONALE PER PILOTI DI DRONI PORTIAMO TECNOLOGIE E COMPETENZE SUI TERRITORI»

«Con l’avvio del primo corso regionale professionalizzante per certificazione piloti di droni rivolto alle Polizie locali del Lazio, un esempio unico a livello nazionale, continuiamo a lavorare per avere degli agenti sempre più qualificati e preparati a rispondere alle esigenze di sicurezza e di controllo dei territori del Lazio. Attraverso il drone, che sarà consegnato al termine del corso ai 102 Comandi beneficiari del bando “Polizia locale 4.0”, potremo implementare la sorveglianza delle strade, il controllo ambientale, la supervisione di manifestazioni e assembramenti, il controllo e monitoraggio di incendi e calamità naturali, le ispezioni e i rilievi con camere termiche, le ricerca dei dispersi, la sicurezza pubblica e la prevenzione della criminalità. Siamo solo all’inizio di una nuova fase di rilancio della Polizia locale che la Giunta Rocca continuerà a portare avanti con determinazione per garantire sicurezza e legalità nei Comuni del Lazio».Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.«Il corso, frutto della collaborazione con la ETS “Techno Fly”, con il Comitato tecnico consultivo delle Polizie locali del Lazio e con l’Università di Cassino che metterà a disposizione i docenti e riconoscerà i crediti formativi, fornirà agli agenti nozioni fondamentali su molteplici materie come le tecniche di pilotaggio e la gestione di comunicazione aeronautica ma anche nozioni di spazio aereo, diritto dei trasporti, diritto penale. Abbiamo, inoltre, predisposto che il corso si svolgesse in forma decentrata in ogni Provincia del Lazio per evitare che gli agenti della Polizia locale siano costretti ad allontanarsi troppo dalle loro sedi di lavoro. Abbiamo investito un milione di euro in questa attività formativa che riteniamo fondamentale per valorizzare le professionalità della Polizia Locale: portiamo competenze e tecnologie per aiutare gli agenti a lavorare meglio», ha concluso l’assessore Luisa Regimenti.

