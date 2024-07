Polizia Locale, Regimenti: “Completato iter in Commissione su Accademia, vicini a passaggio storico”

«Dopo il parere positivo della Commissione Bilancio, anche la Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale ha dato il via libera alla proposta di legge a prima firma della consigliera Roberta Della Casa per istituire l’Accademia regionale di Polizia locale. Ora manca solo l’approvazione finale da parte dell’Aula della Pisana per un passaggio storico che porterà a compimento la riforma, mai attuata, introdotta con l’articolo 16 della legge regionale 1 del 2005 per l’istituzione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale. Una riforma attesa da quasi venti anni sollecitata dagli addetti ai lavori e dal Comitato tecnico-consultivo della Polizia locale del Lazio con il quale è stato avviato un proficuo confronto». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti Locali e all’Università della Regione Lazio.

«Siamo certi che l’Accademia contribuirà a modernizzare le Polizie locali del Lazio, uniformando le competenze e accrescendo la professionalità degli agenti. Ci auguriamo che il Consiglio regionale proceda speditamente all’approvazione della proposta per dare risposte concrete agli uomini e alle donne in divisa e ai cittadini per una Polizia locale sempre più efficiente e in grado di svolgere al meglio le sempre più numerose competenze che le sono attribuite» conclude.

