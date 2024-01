Polizia Locale, Regimenti: “Auguri agli agenti per San Sebastiano”

«Desidero augurare a tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale del Lazio i più sentiti auguri per la festa di San Sebastiano, patrono del Corpo, una felice ricorrenza che dal 1957 ci permette di onorare e celebrare i custodi delle nostre città. Siano i principi di legalità, lealtà e rispetto da sempre legati a San Sebastiano ad animare l’operato degli agenti che sono chiamati ogni giorno a svolgere un ruolo sempre più articolato, complesso, talvolta non riconosciuto, ma così prezioso per i cittadini e le comunità locali». Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia Locale e agli Enti Locali della Regione Lazio.

«Gli agenti della Polizia Locale sono costantemente impegnati in prima linea in tanti scenari, all’interno dei quali operano con professionalità e spirito di abnegazione. Anche per questo vogliamo celebrare il Corpo in Regione Lazio con una cerimonia che si terrà giovedì 25 gennaio a partire dalle ore 11 presso la sede della Giunta Regionale a Roma, nel corso della quale si procederà alla consegna dei riconoscimenti al merito ad oltre cento comandi per il lavoro svolto nel corso dell’emergenza Covid-19» conclude l’assessore Regimenti.

COMUNICATO STAMPA