Polizia Locale, Regimenti: “Al lavoro per accademia regionale, rafforzare spirito do corpo regionale”

«Abbiamo voluto dedicare una giornata in Regione per celebrare il Corpo della Polizia Locale del Lazio, a pochi giorni dai festeggiamenti per il patrono San Sebastiano, e premiare oltre cento comandi locali per l’impegno profuso nel corso dell’emergenza Covid-19. Siamo solo all’inizio di un percorso attraverso il quale vogliamo rilanciare il Corpo regionale e creare un forte senso di appartenenza, di vicinanza e di assistenza tra i comandi municipali del Lazio: vogliamo rafforzare quello spirito di unità che troverà pieno compimento con l’Accademia regionale di Polizia locale per la quale stiamo lavorando affinché possa diventare realtà già nei prossimi mesi».

Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«Abbiamo lavorato in questi mesi per destinare nel Bilancio 2024-2026 circa un milione di euro all’ammodernamento delle dotazioni di mezzi per la Polizia locale come autoveicoli e uffici mobili. Si tratta di un cambio di passo importante rispetto al passato, dato che era dal lontano 2014 che non venivano destinate risorse a questo scopo. Continueremo a impegnarci, in sinergia con il Comitato tecnico consultivo regionale, per consentire agli agenti di operare sui territori nelle migliori condizioni possibili al servizio delle loro comunità», ha concluso l’assessore Regimenti.

COMUNICATO STAMPA