POLIZIA LOCALE, LA GIUNTA DEL LAZIO APPROVA UN AUMENTO DI RISORSE DA 2,2 MLN PER DOTARE GLI AGENTI DI STRUMENTI TECNOLOGICI

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti, ha approvato una delibera con la quale aggiorna il Programma Triennale d’Interventi della Polizia Locale del Lazio 2025-2027, stanziando un incremento complessivo di risorse di 2 milioni e 205mila euro per il biennio 2026-2027.

Nello specifico, la dotazione finanziaria inizialmente prevista per il triennio 2025-2027 era pari a 5.380.000 euro. Con l’approvazione del nuovo Bilancio di previsione 2026-2028, lo stanziamento complessivo per il triennio è stato elevato a 7.585.000 euro. L’incremento complessivo è di 2.205.000 euro e si concentra interamente sulle annualità 2026 e 2027.

L’approvazione dell’aggiornamento del Piano triennale per la Polizia locale, adottato per la prima volta lo scorso anno dopo 20 anni di attesa, sarà propedeutico alla pubblicazione della seconda edizione dell’avviso Polizia Locale 4.0.

Le risorse saranno utilizzate per dotare i Comandi di Polizia locale del Lazio di strumentazioni tecnologiche come droni e dispositivi per il rilevamento di infrazioni, strumenti per accrescere la sicurezza e l’efficienza operativa del personale di Polizia Locale come dashcam e spray anti aggressione, strumenti di comunicazione e coordinamento come radio portatili e veicolari di ultima generazione.

Inoltre, le risorse potranno essere utilizzate per realizzare o potenziare centrali operative per il monitoraggio del territorio dotate di software di ultima generazione e per incentivare la formazione e la specializzazione degli operatori mediante percorsi professionalizzanti.

«La sicurezza delle comunità locali si costruisce ogni giorno attraverso la presenza concreta delle Istituzioni sul territorio. La Giunta Rocca ritiene prioritario investire sulle Polizie locali, presidio insostituibile sui territori per garantire legalità e rispetto delle regole. Con queste risorse, oltre 2,5 milioni di euro in più rispetto alla prima previsione, continuiamo l’opera iniziata con il primo avviso Polizia locale 4.0 per le dotazioni strumentali, assente da 11 anni, fornendo risorse per strumentazioni tecnologiche di ultima generazione preziose per il lavoro degli agenti. Continueremo a lavorare in questa direzione perché dalla sicurezza e dal presidio del territorio dipende la qualità della vita nelle nostre città» sottolinea l’assessore regionale Luisa Regimenti.