POLIZIA LOCALE, INAUGURATA LA SEDE DELL’ACCADEMIA DI FORMAZIONE DEL LAZIO

È stata inaugurata ieri, presso i locali regionali di Campo Romano, la sede dell’Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio, la Fondazione promossa dalla Regione Lazio per sostenere la formazione, l’aggiornamento professionale e la crescita delle competenze degli operatori di Polizia locale del Lazio.

Nel corso della cerimonia sono stati presentati anche il sito web dell’Accademia www.accademiapolizialocale.lazio.it e i primi quattro corsi di formazione che prenderanno il via in autunno.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, l’assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, il presidente della I Commissione del Consiglio regionale Flavio Cera, il presidente dell’Accademia regionale di Polizia Locale, Prefetto Andrea Bartolotta, i componenti del Consiglio di amministrazione, consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali e rappresentanti dei Comandi provenienti da tutto il Lazio.

«L’Accademia regionale rappresenta una scelta strategica e una risposta concreta alle esigenze degli uomini e delle donne che ogni giorno operano nelle nostre città e nei nostri comuni. Da oggi le Polizie Locali del Lazio hanno una casa comune, un luogo in cui condividere competenze, esperienze e buone pratiche, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità professionale che svolge una funzione essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini», ha dichiarato l’assessore regionale Luisa Regimenti.

Quattro i corsi di formazione che partiranno in autunno: un corso per la gestione di eventi critici destinato a tutti i quadri della Polizia Locale e focalizzato sulla gestione operativa e psicologica delle emergenze sul territorio; un corso sulla governance e leadership per l’alta Direzione della Polizia Locale; un corso di prima formazione per il personale di nuova immissione in ruolo, volto a fornire competenze pratiche e orientamento al cittadino e, infine, un workshop sul tema “Polizia Locale e tutela animale”.

«Con il presidente Francesco Rocca abbiamo scelto di investire come mai era stato fatto negli ultimi decenni sulle Polizie Locali del Lazio. Lo facciamo perché crediamo che sicurezza, legalità e qualità dei servizi passino innanzitutto dalla preparazione degli operatori e dagli strumenti che vengono messi a loro disposizione. L’Accademia, insieme agli investimenti per mezzi e tecnologie, è parte di una visione chiara: costruire una Polizia Locale sempre più qualificata, efficiente e protagonista del governo dei territori. È una sfida che riguarda l’intera Regione e che intendiamo portare avanti con determinazione, al fianco dei sindaci, dei Comandi e di tutti gli operatori che ogni giorno servono le nostre comunità con professionalità e senso delle istituzioni» aggiunge l’assessore Luisa Regimenti.