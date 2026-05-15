Polizia Locale e Regioni: Ok alla Legge Delega per Adeguare le Norme alle Nuove Funzioni

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Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio
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«Il primo via libera della Camera alla legge Delega sul riordino della Polizia locale è sicuramente un dato positivo, considerando che un intervento organico sul settore è atteso da 40 anni. La legge attuale non risponde più alle competenze che negli anni le Polizie locali hanno acquisito: compiti anche di grande responsabilità che vanno dal controllo del territorio al contrasto del degrado urbano, fino alle attività di polizia giudiziaria e a quelle legate alla sicurezza integrata. Alcune misure previste nella legge delega, come il riconoscimento della specificità, le nuove regole sul porto d’armi e l’introduzione di dispositivi di tutela dell’incolumità del personale, vanno sicuramente nella giusta direzione. L’auspicio è che si trovino le risorse adeguate per dare concretezza a queste importanti novità. Per la Giunta Rocca il rilancio delle Polizie locali è una priorità: con nuove norme in grado di garantire la certezza delle funzioni con tutele coerenti e grazie agli oltre 4 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per potenziare le dotazioni strumentali, avremo degli uomini e delle donne delle Polizie locali del Lazio ancora più attrezzati per rispondere alle esigenze di sicurezza e di legalità delle comunità locali». Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.Lo ha dichiarato l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

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