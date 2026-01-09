Polizia Locale, da Regione Lazio 118mila euro a 12 Comuni per potenziare parco auto e moto”

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio la graduatoria dei Comuni che avranno accesso ai fondi destinati al noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, motoveicoli, motocicli per le Polizie locali. In tutto sono stati erogati 118mila euro per i Comuni risultati vincitori.

Ai Comuni e agli Enti locali risultati idonei sarà erogato fino a un massimo di diecimila euro ciascuno per potenziare attraverso il noleggio la flotta di auto e moto a disposizione degli agenti delle Polizie locali.

In tutto sono 12 i Comuni risultati vincitori. Tre nella Città metropolitana di Roma: Formello, Morlupo e Anguillara; due nella provincia di Viterbo: Farnese e Viterbo; quattro nella provincia di Latina: Gaeta, Itri, Sabaudia e Castelforte; tre nella provincia di Frosinone: Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio e Frosinone.

«L’iniziativa rientra tra le misure che abbiamo messo in campo per potenziare il parco auto e moto delle Polizie locali del Lazio e fare in modo che anche i Comuni e gli Enti locali che non sono rientrati nel bando ‘Polizia locale 4.0’ potessero potenziare le proprie dotazioni strumentali. Avere un parco auto e moto più moderno significa mettere gli agenti nelle condizioni di poter lavorare meglio e garantire interventi più tempestivi ove necessario: con questi investimenti garantiamo più efficienza, più sicurezza e più legalità per le comunità locali del Lazio», dichiara l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.