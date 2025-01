Polizia locale Cisterna di Latina: i numeri di un anno di lavoro

Il Corpo di Polizia locale di Cisterna di Latina ha organizzato per domenica 26 gennaio la cerimonia per celebrare San Sebastiano Martire, patrono della Polizia locale.

La giornata avrà inizio alle 9.45 nell’atrio del Comando di Polizia locale con il raduno degli operatori, poi alle 10 si terrà la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo e alle 11.30 presso l’aula consiliare il Comandante Raoul De Michelis presenterà la relazione sulle attività svolte nel 2024 e indicherà le attività di massima in programma per il 2025. Poi la parola passerà al sindaco Valentino Mantini per un intervento di saluto.

Il 2024 è stato per la Polizia locale di Cisterna un altro anno di servizio a favore della comunità con la costante presenza delle pattuglie sul territorio per garantire la sicurezza nelle principali arterie di competenza comunale. Il tutto avendo come obiettivo primario il rapporto con la cittadinanza.

A consuntivo dell’anno appena trascorso c’è purtroppo da constatare l’immutato numero degli incidenti stradali rilevati: 116 nel 2024 e 117 nel 2023.

L’attività sanzionatoria per le violazioni al Codice della strada rimane attività principale della polizia locale con 6.652 sanzioni elevate.

Il 2024 è stato anche un anno di particolare impegno nel controllo dei comportamenti scorretti in materia ambientale sia per quanto riguarda le verifiche sul conferimento dei rifiuti oltre che sull’abbandono indiscriminato di questi ultimi. In tale ambito sono risultate di fondamentale importanza le segnalazioni da parte dei cittadini e la collaborazione con l’azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. Complessivamente sono stati 120 i verbali elevati per violazione delle norme.

I servizi di polizia giudiziaria sono continuati nell’ambito dell’individuazione di soggetti dediti alle commissioni di reati anche con l’ausilio degli apparati tecnologici di videosorveglianza in uso al comando. È utile sottolineare che i sistemi di sorveglianza costituiscono un ausilio per gli operatori di polizia ma che in assenza di un’adeguata conoscenza del territorio non possono portare a risultati concreti.

I controlli di rito sulla circolazione stradale fanno emergere alcuni numeri significativi sui veicoli sprovvisti di revisione (ben 608 mentre nel 2023 erano 287) e senza copertura assicurativa (142 a fronte dei 130 del 2023) oltre a 5 casi di guida senza patente. Particolare attenzione alla sosta negli stalli riservati ai portatori di handicap; sono state 101 le contravvenzioni per la sosta sugli stalli riservati senza titolo.