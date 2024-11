POLIZIA DI STATO SORA, ESEGUITI DUE PROVVEDIMENTI DI AGGRAVAMENTO DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno dato esecuzione a una ordinanza del Tribunale di Cassino a carico di due persone residenti nella città di Sora, un uomo ed una donna, che si erano resi responsabili nella settimana passata di un furto presso uno stabile in disuso di Frosinone. Infatti gli stessi, nonostante fossero gravati rispettivamente dall’obbligo di dimora e dall’obbligo di firma, non avevano cessato di commettere azioni criminose. Pertanto l’Autorità Giudiziaria, di seguito alla segnalazione del personale della Polizia di Stato, ha valutato di aggravare le misure cautelari personali alle quali erano sottoposti: l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per la donna è stato previsto l’obbligo di dimora nella città volsca.

