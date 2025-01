Polizia di Stato – Sora, controlli straordinari del territorio

Nel pomeriggio di ieri, la città di Sora è stata interessata da servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Frosinone, per prevenire e contrastare i reati di natura predatoria, con particolare riferimento a rapine e furti in abitazione, nonché quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori del Commissariato di P.S. si sono avvalsi della preziosa collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, attenzionando le zone considerate più a rischio. Nel corso dei controlli sono state identificate oltre cento persone, di cui ventisette con precedenti di polizia, ed è stata verificata la regolarità di sessantacinque veicoli. Sono stati altresì effettuati controlli amministrativi in alcune attività commerciali. Foto archivio

