Polizia di Stato – Sora, controlli straordinari del territorio – Operazione “Alto Impatto”

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Polizia di Stato, nell’ambito degli indirizzi forniti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzati ad implementare in ambito locale l’azione di prevenzione e contrasto delle attività illecite e di controllo del territorio, ha dato esecuzione ad una operazione ad “Alto impatto” nella città di Sora disposta dal Questore di Frosinone.

Gli operatori del locale Commissariato di P.S., coadiuvati da una unità cinofila proveniente da Nettuno, da due pattuglie del Reparto Prevenzione “Lazio” e da due equipaggi della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli che hanno interessato la stazione di Sora, numerosi esercizi pubblici e le principali articolazioni stradali del centro cittadino, attenzionando in particolare Piazza Santa Restituta ed il quartiere Pianello.

L’attività si è concentrata sul contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti con l’effettuazione di alcune perquisizioni domiciliari e personali nel corso delle quali è stato rinvenuto, anche grazie all’infallibile fiuto del cane poliziotto “Odina”, dello stupefacente del tipo cocaina e del tipo hashish che ha portato all’arresto di una donna, che è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Cassino, ed al deferimento di altre 3 persone, tutti soggetti facenti parte di un unico nucleo familiare di etnia Rom.

Nell’ambito del controllo del territorio è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente, sempre con il prezioso contributo dell’unità cinofila; in particolare in un locale sito nei pressi della stazione è stato rinvenuto dello stupefacente del tipo hashish in carico ad un soggetto extracomunitario che sarà segnalato alla Prefettura per uso personale, invece nel centro cittadino, all’interno di un noto bar, sono stati trovati due piccoli quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrati a carico di ignoti.

Nel corso dei controlli amministrativi è stato verificato il rispetto della normativa di settore in sette esercizi commerciali, in due dei quali son state rilevate e contestate irregolarità inerenti la cartellonistica prevista dalla legge ed in materia di conservazione degli alimenti.

Le due pattuglie della Guardia di Finanza hanno effettuato tre controlli su esercizi commerciali, elevando un verbale per scontrini ed una contestazione per irregolarità legata al “lavoro in nero”, oltre che due controlli alle slot machine, nel corso dell’operazione, svolta con il coinvolgimento sinergico delle Forze di Polizia, sono state identificate quasi duecento persone e verificata la regolarità di circa cinquanta veicoli.

foto archivio