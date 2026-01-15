Polizia di Stato, scoperta truffa agli anziani

Continua da parte della Polizia di Stato il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, nello scorso weekend, procedevano al controllo di un’autovettura Fiat 500X.

Il comportamento sospetto dei due occupanti, nonché i procedenti penali a loro carico, inducevano i poliziotti a procedere ad una meticolosa perquisizione veicolare e personale.

L’intuizione rivelatasi giusta, consentiva di rinvenire nascosto sotto il sedile anteriore lato passeggero un berretto ed una polo facenti parte della divisa della Guardia di Finanza, mentre nella cuffia del cambio venivano trovati due involucri con numerosi monili in oro.

La successiva attività d’indagine permetteva di scoprire l’ennesima truffa ai danni di anziani avvenuta questa volta ad Ostia.

La malcapitata riceveva una telefonata da un sedicente Carabiniere il quale la informava che la sua auto aveva la targa clonata e che aveva compiuto una rapina, pertanto doveva consegnare ad una persona che si sarebbe presentata da li a poco a casa sua l’oro in suo possesso a dimostrazione che non fosse la refurtiva della rapina.

Inoltre successivamente riceveva una telefonata che l’avvisava che c’era stato un tentativo di prelievo sul suo conto corrente pertanto per bloccarlo doveva effettuare un bonifico di oltre 6.000 euro ad un IBAN che le veniva fornito.

Al termine degli accertamenti gli uomini venivano segnalati all’autorità Giudiziaria competente per truffa in concorso.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a porre attenzione su queste modalità di truffa, diffidando SEMPRE dal credere a chiunque chieda loro la consegna di gioielli o denaro.