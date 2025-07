Polizia di Stato, scoperta doppia truffa agli anziani

Continua da parte della Polizia di Stato il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani.

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, nello scorso weekend, procedevano al controllo, presso il casello autostradale di Cassino, di un’autovettura Fiat Panda proveniente dalla S.S.V. Sora-Cassino. Il comportamento sospetto dei due occupanti induceva i poliziotti a procedere ad una meticolosa perquisizione veicolare e personale. L’intuizione rivelatasi giusta, consentiva di rinvenire all’interno di un fazzoletto nascosto sotto il sedile lato passeggero numerosi monili in oro nonché denaro contante. La successiva attività d’indagine permetteva di scoprire l’ennesima truffa ai danni di anziani avvenuta questa volta a Celano (AQ). Al termine degli accertamenti gli uomini venivano segnalati all’autorità Giudiziaria competente. Il giorno successivo la stessa Fiat Panda veniva nuovamente segnalata nel territorio di Celano(AQ) pertanto venivano intensificati i controlli in direzione sud, tanto che nel primo pomeriggio veniva intercettata sulla carreggiata sud dell’autostrada A1, questa volta proveniente da Roma, dopo che il suo conducente aveva effettuato un rifornimento presso l’area di servizio Prenestina senza pagare. Alla guida del mezzo, gli agenti della Sottosezione di Cassino riconoscevano uno dei due soggetti fermati il giorno precedente, ma questa volta con un nuovo passeggero. Anche in questo caso dopo aver effettuato una perquisizione i “centauri” rinvenivano monili d’oro, frutto di una nuova truffa consumata ancora in Celano ai danni sempre di un’anziana signora. Non sfuggiva loro, neanche una fede nuziale, troppo piccola per il dito dell’uomo che la indossava al mignolo della mano. Inoltre il conducente della Fiat Panda risultava, altresì, destinatario di un ordine di carcerazione appena inserito dalla Questura di Firenze. I due uomini venivano tratti in arresto e condotti in carcere come disposto dall’A.G.. Il Gip ha accolto le richieste della Procura della Repubblica del Tribunale di Cassino di convalida degli arresti e di adozione di misura cautelare nei confronti degli indagati. La Polizia di Stato rinnova l’invito a porre attenzione su queste modalità di truffa, diffidando SEMPRE dal credere a chiunque chieda loro la consegna di gioielli o denaro.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p. .

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO