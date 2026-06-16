Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Frosinone ha adottato 5 provvedimenti di DASPO

Il Questore della Provincia di Frosinone, dopo un’accurata istruttoria del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine, ha adottato 5 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio Sora Calcio 1907 – San Marino Calcio, disputatosi lo scorso mese di aprile allo stadio “Claudio Tomei” di Sora.
I destinatari del provvedimento sono alcuni tesserati delle rispettive società calcistiche che, secondo le risultanze dell’attività istruttoria svolta, hanno preso parte a una rissa verificatasi all’interno della zona spogliatoi dell’impianto sportivo di Sora al termine dell’incontro di calcio.
La durata complessiva dei DASPO comminati è di 5 anni e 6 mesi.
Alcuni corrissanti hanno riportato lesioni personali diagnosticate dai sanitari del locale pronto soccorso.