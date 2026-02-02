Polizia di Stato Frosinone: il mese di febbraio inizia con un doppio arresto

Personale della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto un uomo, nato in Nigeria, per furto aggravato in concorso in danno di un’attività commerciale sita nella parte bassa del capoluogo.

L’uomo, con un altro cittadino extracomunitario, aveva prelevato elettrodomestici ed articoli di vario tipo dal negozio, occultandoli in alcuni borsoni, che provvedeva a lanciare oltre i tornelli d’ingresso, evitando di far passare dalle casse quella merce.

Lo stesso, in attesa della convalida, veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Poche ora dopo, l’uomo veniva intercettato in via Adige, nella parte bassa del capoluogo.

Prontamente riconosciuto veniva fermato e nuovamente arrestato dal personale delle Volanti; questa volta l’ipotesi di reato contestata è l’evasione.

