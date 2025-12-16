Polizia di Stato: Frosinone, eseguiti tre provvedimenti nei confronti di altrettanti stranieri

Dopo un’accurata istruttoria elaborata dal personale della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, è stata data esecuzione a tre provvedimenti, emessi dal Questore della Provincia di Frosinone, nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, ritenuti socialmente pericolosi e tutti con precedenti in materia di stupefacenti; alcuni di essi a vario titolo, anche per furto, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.A due dei predetti, un Iracheno ed un Egiziano, scarcerati dalla locale casa circondariale, veniva notificato l’ordine del Questore di Frosinone di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni dalla notifica.Un terzo straniero, nativo della Nigeria, invece è stato ristretto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri, in Roma.

