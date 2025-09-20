POLIZIA DI STATO – FROSINONE: CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO INTERFORZE

La Polizia di Stato nella serata di venerdì scorso, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, Dott. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo.

L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di stupefacente, ha coinvolto operatori della Polizia di Stato – con le pattuglie dell’UPGSP e della squadra cinofili di Nettuno – dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Frosinone.

Nel corso dei controlli, sono state identificate 160 persone, di cui 5 denunciate.

Tre sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per rapina in concorso, mentre una di loro dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale.

I tre, due stranieri ed un Italiano, come ricostruito dai poliziotti intervenuti, avevano aggredito due cittadini del Bengladesh, nella parte bassa del capoluogo, con calci e pugni al volto ed al torace. Le vittime riuscivamo a sottrarsi e a chiedere aiuto. Nel frangente venivano nuovamente raggiunte dagli aggressori che in questo caso con mossa repentina sottraevano loro telefono e soldi.

Infine un cittadino del Marocco è stato denunciato perché inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone, mentre un cittadino Greco per inosservanza di quanto disposto in materia di immigrazione.

FOTO ARCHIVIO