Polizia di Stato: eseguita espulsione con accompagnamento in frontiera

La Polizia di Stato ha dato seguito all’espulsione di uno straniero, adottata dal Magistrato di Sorveglianza, in sostituzione della pena detentiva.

L’uomo, detenuto presso la locale Casa Circondariale e condannato a 3 anni e 3 mesi per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stato prelevato dalla citata struttura e, dopo le formalità di rito, accompagnato dai poliziotti a Fiumicino per il volo di rimpatrio diretto in Brasile, suo Paese di origine.

Ulteriori servizi saranno eseguiti dalla Polizia di Stato nei prossimi giorni.